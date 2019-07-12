، “اندرلخت" البلجيكي ينافس "الهلال" على "كاريلو".. و"ديجنيك" يكشف حقيقة رحيله عن الفريق ،

محمد بن مسعود - الدمام - دخل نادي اندرلخت البلجيكي في قائمة الأندية التي ترغب في ضم المحترف البيروفي أندريه كاريلو لفريقها في الموسم القادم.

وبحسب ما نقلت صحيفة أبولا البرتغالية فإن النادي البلجيكي على استعداد لدفع مبلغ شراء اللاعب من ناديه الأصلي بنفيكا.

من جهة أخرى قال المحترف الأسترالي في صفوف الهلال اللاعب ميلوس ديجنيك إن رحيله عن الهلال في الصيف الحالي سيكون صعباً للغاية.

وقال اللاعب في تصريحات للصحف الصربية :" أعلم أن الهلال يبحث عن لاعب في نفس مركزي لكني مرتبط مع النادي بتعاقد ".

وتابع :" أحب ريد ستار كثيراً وسعيد بحديث مسؤولي النادي عن أن الباب مفتوح لعودتي وهذا أمر يسعدني كثيراً كلاعب أن أكون تركت بصمة جيدة لدى ناديَّ السابق".