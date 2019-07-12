، “اندرلخت" البلجيكي ينافس "الهلال" على "كاريلو".. و"ديجنيك" يكشف حقيقة رحيله عن الفريق ،

محمد بن مسعود - الدمام - دخل نادي اندرلخت البلجيكي في قائمة الأندية التي ترغب في ضم المحترف البيروفي أندريه كاريلو لفريقها في الموسم القادم.
وبحسب ما نقلت صحيفة أبولا البرتغالية فإن النادي البلجيكي على استعداد لدفع مبلغ شراء اللاعب من ناديه الأصلي بنفيكا.
من جهة أخرى قال المحترف الأسترالي في صفوف الهلال اللاعب ميلوس ديجنيك إن رحيله عن الهلال في الصيف الحالي سيكون صعباً للغاية.
وقال اللاعب في تصريحات للصحف الصربية :" أعلم أن الهلال يبحث عن لاعب في نفس مركزي لكني مرتبط مع النادي بتعاقد ".
وتابع :" أحب ريد ستار كثيراً وسعيد بحديث مسؤولي النادي عن أن الباب مفتوح لعودتي وهذا أمر يسعدني كثيراً كلاعب أن أكون تركت بصمة جيدة لدى ناديَّ السابق".
“اندرلخت" البلجيكي ينافس "الهلال" على "كاريلو".. و"ديجنيك" يكشف حقيقة رحيله عن الفريقمحمد السيّد الخليج 365 2019-07-12
دخل نادي اندرلخت البلجيكي في قائمة الأندية التي ترغب في ضم المحترف البيروفي أندريه كاريلو لفريقها في الموسم القادم.
وبحسب ما نقلت صحيفة أبولا البرتغالية فإن النادي البلجيكي على استعداد لدفع مبلغ شراء اللاعب من ناديه الأصلي بنفيكا.
من جهة أخرى قال المحترف الأسترالي في صفوف الهلال اللاعب ميلوس ديجنيك إن رحيله عن الهلال في الصيف الحالي سيكون صعباً للغاية.
وقال اللاعب في تصريحات للصحف الصربية :" أعلم أن الهلال يبحث عن لاعب في نفس مركزي لكني مرتبط مع النادي بتعاقد ".
وتابع :" أحب ريد ستار كثيراً وسعيد بحديث مسؤولي النادي عن أن الباب مفتوح لعودتي وهذا أمر يسعدني كثيراً كلاعب أن أكون تركت بصمة جيدة لدى ناديَّ السابق".
12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
09:21 PM
دخل نادي اندرلخت البلجيكي في قائمة الأندية التي ترغب في ضم المحترف البيروفي أندريه كاريلو لفريقها في الموسم القادم.
وبحسب ما نقلت صحيفة أبولا البرتغالية فإن النادي البلجيكي على استعداد لدفع مبلغ شراء اللاعب من ناديه الأصلي بنفيكا.
من جهة أخرى قال المحترف الأسترالي في صفوف الهلال اللاعب ميلوس ديجنيك إن رحيله عن الهلال في الصيف الحالي سيكون صعباً للغاية.
وقال اللاعب في تصريحات للصحف الصربية :" أعلم أن الهلال يبحث عن لاعب في نفس مركزي لكني مرتبط مع النادي بتعاقد ".
وتابع :" أحب ريد ستار كثيراً وسعيد بحديث مسؤولي النادي عن أن الباب مفتوح لعودتي وهذا أمر يسعدني كثيراً كلاعب أن أكون تركت بصمة جيدة لدى ناديَّ السابق".
، “اندرلخت" البلجيكي ينافس "الهلال" على "كاريلو".. و"ديجنيك" يكشف حقيقة رحيله عن الفريق ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر “اندرلخت" البلجيكي ينافس "الهلال" على "كاريلو".. و"ديجنيك" يكشف حقيقة رحيله عن الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.