، الجيش اليمني يحرّر مواقع جديدة بالبيضاء ويكبّد الحوثي خسائرَ فادحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قواته نفّذت هجوماً على عدة مواقع تتمركز فيها الميليشيا الإرهابية

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن قائد اللواء 173 مشاة، العميد صالح عبدربه المنصوري، قوله: "إن قوات الجيش الوطني اليمني نفذت هجوماً على عدة مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بجبهة ناطع، تمكنت خلاله من تحرير ما تبقى من سلسلة جبال صوران وأجزاء كبيرة من جبل الرفص، إلى جانب تحرير عدد من المواقع في سلسلة جبال البرك".

وأضاف اللواء المنصوري أن المعركة مع الميليشيا ما تزال مستمرة وسط تقدم متواصل لعناصر الجيش، مشيرًا إلى أن المعارك الأخيرة أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 10 من عناصر الميليشيات الانقلابية وإصابة آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات.