محمد بن مسعود - الدمام - صدر الأمر الملكي الكريم بترقية مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة أضم، الرائد سالم بن أحمد السيد، إلى رتبة مقدم. وعبّر السيد عن أمله في أن تكون هذه الترقية عوناً له في أداء مهمته العملية لخدمة هذا البلد الغالي، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. ترقية مدير الدفاع المدني بـ"أضم" إلى رتبة مقدم صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-12 صدر الأمر الملكي الكريم بترقية مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة أضم، الرائد سالم بن أحمد السيد، إلى رتبة مقدم. وعبّر السيد عن أمله في أن تكون هذه الترقية عوناً له في أداء مهمته العملية لخدمة هذا البلد الغالي، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. Advertisements 12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440 09:09 PM صدر الأمر الملكي الكريم بترقية مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة أضم، الرائد سالم بن أحمد السيد، إلى رتبة مقدم. وعبّر السيد عن أمله في أن تكون هذه الترقية عوناً له في أداء مهمته العملية لخدمة هذا البلد الغالي، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. ، ترقية مدير الدفاع المدني بـ"أضم" إلى رتبة مقدم ،

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