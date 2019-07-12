، أمير جازان يتابع تداعيات التقلبات الجوية ويوجه بمضاعفة الجهود لمواجهة الغبار ،

- 1/2
- 2/2
تابع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، تداعيات وآثار التقلبات الجوية والرياح الموسمية التي شهدتها المنطقة مؤخراً، وما صاحبها من عواصف ترابية ورياح موسمية وهطول أمطار متفرقة على المنطقة، والتي شملت عدداً من المحافظات والمراكز والقرى، واطمأن سموه على أوضاع المواطنين والمقيمين والإجراءات المتبعة.
وتفصيلًا: أوضح المتحدث الرسمي لإمارة جازان المكلف عادل بن أحمد الزائري، أن أمير المنطقة على تواصل مع محافظي المحافظات، وأمانة المنطقة، ومديري الشؤون الصحية، والمرور، والدفاع المدني والطرق والنقل، وهيئة الهلال الأحمر، وشركة الكهرباء، والأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ للاطلاع على آخر المستجدات، والتأكيد على الجميع بمباشرة الحالات والتواجد الميداني ومضاعفة الجهود وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي حوادث أو طارئ.
وأكد "الزائري" على تفعيل خطط الحماية والسلامة؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مع إحاطة أمير المنطقة أولاً بأول بأي مستجدات تطرأ على وضع الطقس جراء الرياح الموسمية بالمنطقة خلال الفترة المقبلة، داعياً إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال القيادة بالطرقات العامة والالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية، متمنياً للجميع السلامة.
أمير جازان يتابع تداعيات التقلبات الجوية ويوجه بمضاعفة الجهود لمواجهة الغبارفهد كاملي الخليج 365 2019-07-12
تابع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، تداعيات وآثار التقلبات الجوية والرياح الموسمية التي شهدتها المنطقة مؤخراً، وما صاحبها من عواصف ترابية ورياح موسمية وهطول أمطار متفرقة على المنطقة، والتي شملت عدداً من المحافظات والمراكز والقرى، واطمأن سموه على أوضاع المواطنين والمقيمين والإجراءات المتبعة.
وتفصيلًا: أوضح المتحدث الرسمي لإمارة جازان المكلف عادل بن أحمد الزائري، أن أمير المنطقة على تواصل مع محافظي المحافظات، وأمانة المنطقة، ومديري الشؤون الصحية، والمرور، والدفاع المدني والطرق والنقل، وهيئة الهلال الأحمر، وشركة الكهرباء، والأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ للاطلاع على آخر المستجدات، والتأكيد على الجميع بمباشرة الحالات والتواجد الميداني ومضاعفة الجهود وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي حوادث أو طارئ.
وأكد "الزائري" على تفعيل خطط الحماية والسلامة؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مع إحاطة أمير المنطقة أولاً بأول بأي مستجدات تطرأ على وضع الطقس جراء الرياح الموسمية بالمنطقة خلال الفترة المقبلة، داعياً إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال القيادة بالطرقات العامة والالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية، متمنياً للجميع السلامة.
12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
08:45 PM
أكد على توفير الكوادر والمعدات اللازمة لمواجهة أَي حوادث أو طوارئ
تابع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، تداعيات وآثار التقلبات الجوية والرياح الموسمية التي شهدتها المنطقة مؤخراً، وما صاحبها من عواصف ترابية ورياح موسمية وهطول أمطار متفرقة على المنطقة، والتي شملت عدداً من المحافظات والمراكز والقرى، واطمأن سموه على أوضاع المواطنين والمقيمين والإجراءات المتبعة.
وتفصيلًا: أوضح المتحدث الرسمي لإمارة جازان المكلف عادل بن أحمد الزائري، أن أمير المنطقة على تواصل مع محافظي المحافظات، وأمانة المنطقة، ومديري الشؤون الصحية، والمرور، والدفاع المدني والطرق والنقل، وهيئة الهلال الأحمر، وشركة الكهرباء، والأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ للاطلاع على آخر المستجدات، والتأكيد على الجميع بمباشرة الحالات والتواجد الميداني ومضاعفة الجهود وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي حوادث أو طارئ.
وأكد "الزائري" على تفعيل خطط الحماية والسلامة؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مع إحاطة أمير المنطقة أولاً بأول بأي مستجدات تطرأ على وضع الطقس جراء الرياح الموسمية بالمنطقة خلال الفترة المقبلة، داعياً إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال القيادة بالطرقات العامة والالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية، متمنياً للجميع السلامة.
، أمير جازان يتابع تداعيات التقلبات الجوية ويوجه بمضاعفة الجهود لمواجهة الغبار ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمير جازان يتابع تداعيات التقلبات الجوية ويوجه بمضاعفة الجهود لمواجهة الغبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.