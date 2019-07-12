السعودية اليوم / عقد شراكة وتعاون مجتمعي توقعها فنون المدينة المنورة مع نادي المدينة للمدربين



المدينة المنورة 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واس

وقعت الجمعية العربية

وأوضح مدير الجمعية مشعل التهامي أن توقيع عقد الشراكة يهدف إلى تقديم الخدمات ورعاية وتنمية قدرات ومواهب المتطوعين والمستفيدين ، مبينا أن بنود الاتفاقية تسعى إلى إتاحة الفرصة للمشاركين في البرامج المختلفة للجمعية والدورات التدريبية في تطوير المنظومة الخدماتية بجميع مكوناتها لبناء شخصيات قيادية وبث روح الانفتاح على العمل الإنساني كمحصلة تسعى إليها الاتفاقية الهادفة لتعزيز الجهود ودعم تهيئة البيئة المثالية .

وأكد التهامي أن المشاركة المجتمعية بالنسبة لأبناء طيبة الطيبة ضرورة ملحة وليست شعاراً تربوياً مجتمعياً فقط أو واجباً بل هو مورثاً اجتماعياً وفطرة مدينية توارثناها ، لذا كان حرص فريق العمل في الجمعية على المشاركة المجتمعية كمبدأ أساسي من مبادئ تنمية المجتمع التي تحرص القيادة الرشيدة على القيم الإسلامية ، مشيراً إلى أن عقد التنمية يكتمل باشتراك المواطنين في عمليات التنمية مما يجعلها أكثر ثباتًا وأعم فائدة وكذلك المساهمة الفاعلة في إقامة ورعاية المناشط والفعاليات الثقافية ومد آفاق التعاون مع الجهات والمؤسسات بمنطقة المدينة المنورة .

يشار إلى أن الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمدينة المنورة قد سبق أن تقدمت بمقترح أحتوى على محاور عدة لبرامج الخدمات المجتمعية لتأهيل المدربين باستراتيجية احترافية عالية من خلال إقامة البرامج التي تخدم المجتمع والمبادرات التي تواكب رؤية المملكة 2030 ، كما أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لتفعيل برامج الشراكة للمشروعات والبرامج المستهدفة كباكورة لبرنامجهما المشترك لخدمة المجتمع والزوار والحجاج والمساعدة في تأهيل السجناء المفرج عنهم بالتعاون مع لجنة السجناء وبرنامج تأهيل الفرق التطوعية وتجارب شخصيات ملهمة .

// انتهى //

20:50ت م

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المدينة المنورة 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واسوقعت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمدينة المنورة أمس عقد شراكة وتعاون مجتمعي مع نادي المدينة المنورة للمدربين المعني بتطوير التدريب والمدربين وذلك بمقرها الرئيسي .وأوضح مدير الجمعية مشعل التهامي أن توقيع عقد الشراكة يهدف إلى تقديم الخدمات ورعاية وتنمية قدرات ومواهب المتطوعين والمستفيدين ، مبينا أن بنود الاتفاقية تسعى إلى إتاحة الفرصة للمشاركين في البرامج المختلفة للجمعية والدورات التدريبية في تطوير المنظومة الخدماتية بجميع مكوناتها لبناء شخصيات قيادية وبث روح الانفتاح على العمل الإنساني كمحصلة تسعى إليها الاتفاقية الهادفة لتعزيز الجهود ودعم تهيئة البيئة المثالية .وأكد التهامي أن المشاركة المجتمعية بالنسبة لأبناء طيبة الطيبة ضرورة ملحة وليست شعاراً تربوياً مجتمعياً فقط أو واجباً بل هو مورثاً اجتماعياً وفطرة مدينية توارثناها ، لذا كان حرص فريق العمل في الجمعية على المشاركة المجتمعية كمبدأ أساسي من مبادئ تنمية المجتمع التي تحرص القيادة الرشيدة على القيم الإسلامية ، مشيراً إلى أن عقد التنمية يكتمل باشتراك المواطنين في عمليات التنمية مما يجعلها أكثر ثباتًا وأعم فائدة وكذلك المساهمة الفاعلة في إقامة ورعاية المناشط والفعاليات الثقافية ومد آفاق التعاون مع الجهات والمؤسسات بمنطقة المدينة المنورة .يشار إلى أن الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمدينة المنورة قد سبق أن تقدمت بمقترح أحتوى على محاور عدة لبرامج الخدمات المجتمعية لتأهيل المدربين باستراتيجية احترافية عالية من خلال إقامة البرامج التي تخدم المجتمع والمبادرات التي تواكب رؤية المملكة 2030 ، كما أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لتفعيل برامج الشراكة للمشروعات والبرامج المستهدفة كباكورة لبرنامجهما المشترك لخدمة المجتمع والزوار والحجاج والمساعدة في تأهيل السجناء المفرج عنهم بالتعاون مع لجنة السجناء وبرنامج تأهيل الفرق التطوعية وتجارب شخصيات ملهمة .// انتهى //20:50ت م0092

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