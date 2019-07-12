السعودية اليوم / الحرس البحري التونسي ينتشل 47 جثة لمهاجرين غير شرعيين جنوب البلاد



تونس 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واس

تمكنت قوات الحرس البحري التونسي بمحافظة مدنين جنوب البلاد من انتشال 47 جثة لمهاجرين غير شرعيين كانوا قد غادروا السواحل الليبية في اتجاه أوروبا.

وأكد مسؤول أمني تونسي، أن من بين هؤلاء المهاجرين، الذين كانوا على متن قارب يضم 86 مهاجرا، 7 نساء و 3 أطفال .

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19:43ت م

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