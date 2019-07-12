السعودية اليوم / الجزائر تدين التفجير الإرهابي في مدينة بنغازي شرقي ليبيا



الجزائر 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واس

أدانت الجزائر اليوم الإعتداء الذي استهدف جمعًا من المشيعين بمقبرة في مدينة بنغازي شرق ليبيا يوم أمس، مما نتج عنه مقتل وجرح عديد من الأشخاص .

واستنكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، كل الأعمال التي من شأنها ترويع الليبيين وتهديد السلم والأمن في ليبيا، معربة في الوقت نفسه عن وقوفها وتضامنها مع الشعب الليبي .

ودعا البيان جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وسلوك سبيل الحوار الشامل للوصول إلى حلول توافقية تضمن وحدة ليبيا وسيادتها .

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17:03ت م

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