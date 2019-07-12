أسلحة قطرية بوكر إخوان عدن!

2019-07-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

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نجحت السلطات الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الجمعة، في إحباط مخطط إرهاب، بعد مداهمة وكر لتنظيم الإخوان والعثور على كميات كبيرة من الأسلحة.

وقالت شرطة محافظة عدن: إن قوة مكافحة الإرهاب داهمت الوكر الإرهابي في مديرية المعلا جنوب المحافظة، وعثرت على كميات كبيرة من الأحزمة الناسفة كانت معدة للاستخدام، كما عثرت على أنواع من الأسلحة عليها شعار دولة قطر، تنوعت بين الكلاشنكوف وذخائر وصواعق متفجرة، بحسب صحيفة “عين”.