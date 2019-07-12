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2019-07-12 ملك ماليزيا يزور المسجد النبوي متابعات الخليج 365 - واس Advertisements زار جلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا اليوم, المسجد النبوي بالمدينة المنورة, حيث أدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى – صل الله عليه وسلم – وصاحبيّه – رضوان الله عليهما -.

وكان في استقبال جلالته عند المسجد النبوي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميّد وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.









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