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صواريخ إس 400 تضرب الليرة
متابعات الخليج 365 - متابعة
تراجعت الليرة التركية، اليوم الجمعة، بنحو 2% أمام الدولار، متأثرة بإعلان وزارة الدفاع في البلاد عن بدء استلام أجزاء منظومة الدفاع الروسية “إس 400″، في خطوة من شأنها أن تثير حفيظة واشنطن والحلفاء الغربيين.
وهبطت الليرة من 5.67 إلى 5.78 أمام الدولار، وسط مخاوف من فرض عقوبات أمريكية على أنقرة؛ بسبب معارضة الولايات المتحدة لهذه الصفقة العسكرية.
وتفاقمت أزمة العملة التركية، الجمعة، مواصلة منحى الخسائر التي مُنيت بها في العام الماضي وأدت إلى فقدان ما يقارب 30 في المائة من قيمتها.
وهوت عدة عوامل اقتصادية بالليرة، لكن أزمة العملة زادت سوءًا، وقتها، بسبب اعتقال تركيا للقس الأمريكي، أندرو برنسون، بتهم متعلقة بالإرهاب، قبل الإفراج عنه.
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