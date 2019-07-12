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تصادمات بالجملة بسبب غبار جازان
متابعات الخليج 365 - جازان
تسبب الغبار الكثيف في وقوع حادث تصادم مروع بين المركبات على الطريق السريع الرابط بين محافظتي بيش وصبيا في جازان، بحسب ما أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الجمعة.
وبين الفيديو الغبار الكثيف على الطريق وعدة سيارات متصادمة خلف بعضها البعض، فيما تصاعدت سحب الدخان جراء الحادث.
ولم يتسنَّ لـ”متابعات الخليج 365” التأكد من صحة المقطع، فيما لم يُذكر أي تفاصيل أخرى بشأن وجود مصابين أو ضحايا.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد حذرت من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان.
كما دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
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