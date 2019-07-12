خطوات إضافة الزوجة بـ حساب المواطن

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خطوات إضافة الزوجة بـ حساب متابعات الخليج 365
متابعات الخليج 365 - الرياض
رد حساب متابعات الخليج 365 على استفسار بشأن إضافة الزوجة إلى البرنامج كتابع.
وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى متزوج بإمكان الشخص التوجه إلى حسابه (تسجيل دخول- تفاصيل الطلب- بيانات عامة) وتغيير الحالة الاجتماعية إلى “متزوج” وإضافة الزوجة من (بيانات التابعين)، ثم الضغط على أيقونة حفظ ثم تقديم الطلب من “المراجعة”.
وفي وقت سابق كشف حساب متابعات الخليج 365 عن طريقة حذف راتب الزوجة ضمن دخل الأسرة في البرنامج.
وتلقت خدمة العملاء طلبًا من مواطن يطلب فيه حذف راتب زوجته التي استقالت منذ شهرين.
ورد حساب متابعات الخليج 365 بالقول: في حال طرأ أي تغيير على البيانات، يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين وتغيير الحالة الوظيفية للتابع إلى ”لا توجد وظيفة” والانتقال إلى شاشة الإفصاح عن الدخل ثم الدخول على الإجراءات وتعديل وحذف الدخل والضغط على أيقونة حفظ).
وتابع حساب متابعات الخليج 365 بالقول: وفي حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (هنا).
وكان حساب متابعات الخليج 365 أعلن تفاصيل الدفعة الـ 20 من الدعم والتي بدأ إيداعها مع الساعات الأولى من يوم الأربعاء 10 يوليو.
وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أن دعم الدفعة 20 سجل 2.6 مليار ريال استفاد منه 12.4 مليون مواطن وتابع، شملهم الدعم في البرنامج لشهر يوليو.
ويهدف حساب متابعات الخليج 365 إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.
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