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2019-07-12 سكني تسلم فلل 20 مشروعًا متابعات الخليج 365 - الرياض باركت وزارة الإسكان لمستفيدي سكني تسلمهم فللهم السكنية في 20 مشروعًا في 10 مناطق حول المملكة. وأوضحت الإسكان أنه يمكن الاطلاع على مشاريع الفلل الجاهزة عبر الرابط: هنا Advertisements وشددت الإسكان على أن هدفها تلبية رغبات جميع الأهالي المستفيدين، وتعمل على ذلك بكل جد. وبحسب ما ذكرت وزارة الإسكان، الفلل الجاهزة في مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والرياض والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وجازان. وفي وقت سابق، أطلقت سكني 11 مخططًا سكنيًّا للأراضي المجانية، توفر 9698 قطعة أرض، تتوزع على 4 مناطق عسير والرياض والباحة والحدود الشمالية، ويمكن للراغبين في الحصول عليها زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج واختيار المخطط المناسب لهم عبر الرابط هنا









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