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رابط معرفة استحقاق الإسكان

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2019-07-12

رابط معرفة استحقاق الإسكان

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت وزارة الإسكان على استفسار بشأن رسالة وصلت إلى مواطن جاء فيها: “نشكركم على التسجيل في موقع إسكان الآن يمكنك الحصول على نتيجة الاستحقاق بشكل فوري وإتمام عملية حجز المنتج السكني المناسب بشكل سريع والاستفادة من التمويل المدعوم الرجاء إكمال الإجراء”، متسائلًا عن كيفية معرفة الاستحقاق.

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وأوضحت وزارة الإسكان عبر العناية بالمستفيدين أنه يمكن معرفة حالة الاستحقاق عن طريق الاستحقاق الفوري من خلال الرابط التالي هنا 

ولفتت إلى أنه يمكن الاستفادة في حال كنت مستحقًّا من أحد المنتجات مباشرةً، مشيرةً إلى أن منتجات الوزارة هي (فيلا- تاون هاوس- شقة- أرض- البناء الذاتي لمن يملك أرضًا- مبادرة الشراء من السوق).

 





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