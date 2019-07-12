شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق على مساحة نصف مليون م٢ في محايل عسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري makram999، خالد آل مريّح (أبها)

أخمدت فرق الدفاع المدني في محايل عسير اليوم (الجمعة)، حريقاً نشب في أعشاب وشجيرات بعدة مواقع أعلى قمة جبل ضرم، بمساحة إجمالية بلغت 520.000 م٢ تقريباً.

وذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير العميد محمد عبدالرحيم العاصمي، أن الفرق استخدمت الآليات لإخماد الحريق ومنع وصوله للمنازل القريبة، فيما جرى مباشرة بعض المواقع بطرق الإطفاء اليدوية لعدم تمكن الآليات من الوصول لهذه المواقع نظراً لوعورتها وشدة انحدارها الصخري، بمشاركة فريقي «ساعد» و«غوث التطوعي».

وأكد العصيمي أنه لم يصاحب الحادث أي إصابات، موضحاً أنه جرى التنسيق مع الجهة الأمنية المختصة ومندوب وزارة الزراعة لاستكمال الإجراءات اللازمة.