شكرا لقرائتكم خبر عن بيشة: المشاهير يشاركون في «فلتنا جنوبية» بحضور تجاوز ١٥ ألفاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سياف الشهراني (بيشة)

تتواصل فعاليات «فلتنا جنوبية» في أيامها الأخيرة بحضور تجاوز ١٥ ألفاً من مختلف شرائح المجتمع، خاصة النساء والأطفال، حيث يزداد الإقبال والتفاعل يوماُ بعد آخر مع الفعاليات الجديدة والمبتكرة لجذب الجمهور وتوفير أجواء من المتعة والتشويق، برعاية رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.

وتميزت فعاليات «فلتنا جنوبية» بحضور نجوم ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي لافتتاح وإطلاق الفعاليات الجديدة والمبتكرة في عدد من المواقع الترفيهية المشاركة، لما لهم من حضور جماهيري وتأثير اجتماعي كبير، بينهم المُنشد سعيد بن وارد، وعبدالعزيز الشهراني، والشاعر ناصر بن مشيح الشهراني، والفنان معاذ الجماز.