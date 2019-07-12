شكرا لقرائتكم خبر عن الخُبر: 26 مليون ريال تسويات ودية في 2700 دعوى عمالية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد البلاهدي (الدمام)

تلقى مكتب العمل بمحافظة الخبر ممثلاً بإدارة التسوية الودية، خلال النصف الأول من السنة الحالية (يناير - يونيو) ٢٠١٩، ٢٧٠٠ دعوى عمالية أثمرت عن استرداد مبلغ (٢٦٩٦٧٨٩٨) ريالاً لـ١٣١٣ محضر صلح.

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وتم إحالة ٨٥٥ دعوى للمحكمة العمالية، وتجاوزت نسبة السعوديين المقدمين للدعاوى أعداد الجنسيات الأخرى بـ٢٥ في المئة من إجمالي الجنسيات.

من جانبه، شكر مدير مكتب عمل الخبر منصور آل بن علي، إدارة الأزمات بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، ممثلة في مديرها حمد الصقور وفريق العمل، لتعاونهم مع إدارة التسوية لحل الكثير من الدعاوى.

وعلى صعيد آخر، اجتمع مدير المكتب بالقنصل الهندي في المملكة السيد دي بي بهاتي، وتناول الاجتماع جهود الأطراف خلال الفترة الماضية ورسم بعض الحلول للوصول إلى صلح في الدعاوى الخاصة بالجالية الهندية.