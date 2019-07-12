شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير: تجنبوا المقدمات والكلمات المنبرية في اللقاءات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

وجَّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بالابتعاد عن المقدمات والكلمات المنبرية في الاجتماعات واللقاءات التي تُعقد بالمنطقة، وذلك خلال اللقاء الذي عقده مع رواد ورائدات الأعمال بعسير على مسرح الغرفة التجارية الصناعية في أبها.

واستمع الأمير تركي بن طلال إلى المقترحات والآراء والمشكلات التي تواجه رواد ورائدات الأعمال في منطقة عسير، والتي جاء في مقدمتها تسهيل إجراءات الاستثمارات لرواد ورائدات الأعمال؛ وبحث إنشاء منصات للغوص على ساحل عسير بالتنسيق مع قيادة حرس الحدود بالمنطقة، إلى جانب تشكيل فريق لمناقشة شكاوى بعض رائدات الأعمال فيما يخص الدعم من «هدف»، كما استمع إلى المقترحات والهموم التي تواجه رواد ورائدات الأعمال في بارق والمجاردة وظهران الجنوب.

Advertisements

ونظراً لرغبة أمير عسير في تلبية رغبة جميع الحضور والاستماع إليهم، فقد انتهى الجزء الأول من اللقاء في الثالثة عصراً، وعاود الأمير تركي بن طلال الاجتماع برواد ورائدات الأعمال في التاسعة مساءً واستمر اللقاء حتى منتصف الليل، حيث استمع لما لديهم ووجه بمعالجة ما يمكن معالجته، ودراسة جميع الموضوعات التي تهمهم.

وخلال اللقاء، وجَّه الأمير تركي بن طلال بعقد لقاء ربع سنوي مع رواد ورائدات الأعمال في المنطقة بهدف الاستماع إلى مطالبهم وتذليل العوائق التي تواجههم، مشدداً على ضرورة التعاون بين الغرفة والقطاعات الحكومية ذات الصلة للوصول للهدف المنشود.

وفي نهاية اللقاء، اطلع أمير منطقة عسير على برنامج «بادر» لحاضنات ومسرعات التقنية، والمعسكر التدريبي البرمجي الذي تنفذه الغرفة التجارية الصناعية بأبها بالتعاون مع «بادر» وجامعة الملك خالد والمجموعة التقنية «عسير جيكس».