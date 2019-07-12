الليالي الصيفية تجمع الفوتوجرافيين بالطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظمت لجنة التصوير الضوئي بجمعية الثقافة والفنون بالطائف ورشة عمل تفاعلية للتصوير الفوتوجرافي بمشاركة عدد من المصورين الفوتوجرافيين بالطائف، إضافة إلى تنظيم حفل فني بمشاركة عدد من الفنانين.

يذكر أن الليالي الصيفية بجمعية الثقافة والفنون بالطائف تواصل فعاليتها بعد غد بعدد من البرامج الثقافية والفنية المتنوعة، حيث سيعاود المنتدى الثقافي فعالياته ببرنامجه الثقافي «القراءة للجميع» كما ستقام ندوة روائية.