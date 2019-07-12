مختصون يبحثون تطوير إنتاج العسل وتربية النحل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الباحة

افتتح المنتدى العلمي بمهرجان العسل في الباحة أمس الأول أعماله بعدد من المحاضرات وورش العمل بمشاركة متخصصين في علوم النحل وأبحاثه، حيث تستمر فعاليات المهرجان لمدة ثلاثة أيام.

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وأكد رئيس جمعية النحالين التعاونية بالباحة رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الدولي الـ12 الدكتور أحمد الخازم أن المتخصصين سيقدمون عصارة خبرتهم عبر أوراق عمل تتناول موضوعات متنوعة وتجارب عالمية حديثة، تضمن تطوير إنتاج العسل وتربية النحل في المملكة، إلى جانب ورش عمل يستعرضون خلالها الوضع الحالي ونتائج المشاريع البحثية التي نفذت في مجال النحل.

وفي بداية اللقاء قدم محمد الغامدي من الهيئة العامة للغذاء والدواء عددا من المواضيع، منها اللوائح والتشريعات وشروط الاستيراد والتصدير وما يجب وما لا يجب عمله خاصة فيما يتعلق بالادعاءات غير المثبتة علميا وبالمعلومات المكتوبة على العبوات.

كما استعرض مدير برنامج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالسعودية الدكتور أبوبكر محمد خلال محاضرته جهود منظمة الفاو في مجال تربية النحل في السعودية، إضافة إلى ورشة عمل عن قروض النحل قدمها فريق من صندوق التنمية الزراعية، فيما قدم حسن بالحارث اختصاصي تربية النحل بوزارة البيئة والمياه والزراعة نبذة عن دور الوزارة في تنمية تربية النحل.