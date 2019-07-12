تكريم أسر شهداء الواجب في ليالي ظهران الجنوب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رعى أمير منطقة عسير تركي بن طلال أمس الأول حفل «ليالي محافظة ظهران الجنوب»، ضمن فعاليات مبادرة حسن الوفادة التي وجه بتنفيذها في جميع محافظات المنطقة.

ورحب محافظ ظهران الجنوب محمد القرقاح خلال الحفل الخطابي الذي أقيم بمسرح البلدية بالمركز الحضاري في الساحة الشعبية بأمير المنطقة والحضور، مثمنا حرص القيادة الرشيدة على دعم مسيرة التنمية بالمحافظة ومتابعة أمير المنطقة، ومؤازرته المستمرة لجميع فعاليات وبرامج المحافظة.

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وأضاف بأن نهج أمير عسير القائم على سرعة الإنجاز في مسيرة التنمية انعكس أثره على تسارع عجلة التنمية بالمحافظة في جميع المجالات، مبينا أن احتفالية ليالي ظهران الجنوب تضمنت تكريم ذوي الشهداء، هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن ثرى الوطن الغالي، سائلا الله تعالى أن يديم على المملكة وشعبها نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة.

بعد ذلك استمع الجميع إلى قصائد شعرية بمشاركة عدد من الألوان الشعبية وأوبريت «أغلى وطن».

وشارك أمير المنطقة فرقة ظهران الجنوب الشعبية لون الزامل، بعدها كرم ذوي الشهداء، واطلع على معرض الفنون التشكيلية الذي أقامته الكلية التقنية بالمحافظة، كما تجول في القصر التراثي الذي أقامته بلدية ظهران الجنوب ضمن مشاركاتها في مبادرة حسن الوفادة، وأطلعه رئيس البلدية عوض آل سياف على محتويات القصر والمتحف وما يضمه من قطع أثرية ومقتنيات من الموروث الشعبي للمحافظة. وفي ختام الزيارة أثنى أمير المنطقة على ما لمسه وشاهده من جهود طيبة لإنجاح مبادرة حسن الوفادة بمحافظة ظهران الجنوب.