33 جهة حكومية تشارك في خطة طوارئ الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتمد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود الخطة العامة للطوارئ بالحج لهذا العام، التي يشارك في تنفيذها 33 جهة حكومية، إضافة إلى أي جهة أخرى قد يتطلب الموقف مشاركتها لاحقا.

وأوضح مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو أن موافقة وزير الداخلية على الخطة واعتماد العمل بها خلال موسم حج هذا العام تأتي وفق التحديث الذي شهدته الخطة في ضوء نتائج تنفيذها في موسم حج العام الماضي وما صدر بشأنها من توجيهات للجنة الحج العليا بناء على تقارير الدروس المستفادة التي ناقشتها في اجتماعاتها.

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وأكد أن التطوير المستمر للخطط العامة للطوارئ بالحج وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لتوفير كل ما من شأنه تحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف، وبما يلقاه الدفاع المدني من دعم لتنفيذ مهامه والاستعداد التام لمواجهة كل المخاطر المحتملة خلال موسم الحج.

ولفت العمرو إلى أن الخطة اشتملت على جميع الإجراءات الوقائية والتنفيذية للتعامل مع الحالات الطارئة وفق الافتراضات الواردة بالخطة، موضحا بها جميع المهام والمسؤوليات المنوطة بالجهات المشاركة، مشيرا إلى أن تنفيذ الخطة يتضمن الاستعانة بفرق المتطوعين في الدفاع المدني لإنجاز بعض المهام الموكلة إليهم لمساعدة الجهات المعنية في تأمين وتوفير الراحة اللازمة للحجاج لأداء المناسك، وإرشادهم في مناطق الحج بمكة والمدينة.

وثمن متابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية خالد الفيصل، وأمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة فيصل بن سلمان ونائبيهما، المستمرة لجهود الدفاع المدني في أداء مهامه للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن، داعيا أن يمن الله على ضيوف بيته الحرام بأداء مناسكهم بكل يسر وأمن وسلامة، وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين.