الأوقاف تُعلن عن إجراء إلكتروني جديد لصالح حجاج فلسطين

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الجمعة، عن اعتماد الفيزا الإلكترونية الإلكترونية (EVISA) لحجاج فلسطين لهذا للعام الجاري 2019، بدلاً من التأشيرات السابقة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف حسام ابو الرب، أن هذا الاعتماد يُسهل الإجراءات الفنية، خاصة فيما يتعلق بكفاءة إصدار التأشيرات وسرعة إنجازها، مضيفاً أنه تم شراء وتحديث جميع الأنظمة المساندة للتعامل مع المستجدات الخاصة بالفيزا ليتم إصدارها بمقر الوزارة.

وأوضح أنه تم تشكيل فريق إلكتروني يشرف على إدخال ودمج بيانات الحجاج على المسار الإلكتروني للحج ثم الحصول على موافقة وزارة الحج التي تسمح بنقل بيانات الحجاج إلى النظام الإلكتروني العام للتأشير التابع لوزارة الخارجية السعودي من أجل البدء بإصدار التأشيرات.

وبين أبو الرب أنه منذ لحظة اعتماد الفيزا الإلكترونية لحجاج فلسطين قامت الوزارة بالتواصل مع وزارة الحج السعودية ومؤسسات الخدمات، والطوافة في السعودية لعقد ورشة عمل خارجية للطاقم المسؤول عن إدخال البيانات، وتنظيم جلسة مع الشركة المسؤولة عن النظام، لتجنّب أي عقبات. وفقاً لما أوردته صحيفة " القدس "

وبخصوص الخدمة الجديدة المتعلقة بشراء الأضحية لحجاج فلسطين والتي تم إضافتها هذا العام، قال أبو الرب "أنه تم إدخال نظام الأضاحي الإلكتروني بالتعاون مع بنك التنمية السعودي لإبعاد فريضة الحج عن أي عبث، حيث سيتم تزويد كل حاج بوصل الكتروني خاص بالأضحية معتمد من بنك التنمية، وسيتم إطلاق رابط الكتروني يحتوي على الفيزا الإلكترونية الخاصة بكل حاج مع وصل الأضحية المعتمد.