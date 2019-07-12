الصين تتوعد الشركات الأمريكية بالعقوبات

أعلنت الصين اليوم (الجمعة) أنها ستفرض «عقوبات» على الشركات الأمريكية الضالعة في صفقة بيع أسلحة بقيمة 2,2 مليار دولار لتايوان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ في بيان: إن مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان تشكل انتهاكاً خطيراً للقواعد الأساسية للقانون الدولي والعلاقات الدولية.

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