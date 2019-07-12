الوليد بن طلال يستعرض مراحل تطور “شركة المملكة”.. هكذا كان أول مكتب لها قبل 39 عاماً

استعرض الأمير الوليد بن طلال مراحل تطور شركته “المملكة القابضة” على مر السنوات منذ أنشأها في عام 1980م. ونشر الوليد على حسابه بموقع “تويتر” صورة توضح أول مكتب للشركة، ويظهر فيها مكتب متواضع من مواد غير ثابتة “كرفان”، فيما أظهرت صورة أخرى مكتب الشركة بعد ثلاث سنوات من تأسيسها. ووضع صورة ثالثة لبرج المملكة بالرياض الذي افتتح عام 2004، وهو يحتضن المقر الرئيسي للشركة حالياً، وصورة لبرج المملكة الذي يجري إنشاؤه في جدة، وينتظر أن يصبح أعلى برج في العالم.

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