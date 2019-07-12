أمانة الرياض تُوضح ملامح مشروع تطوير شارع التخصصي

تنفذ أمانة منطقة الرياض مشروع تأهيل وتطوير شارع التخصصي، وذلك ضمن المرحلة الأولى لمشاريع تأهيل وتطوير المحاور الرئيسية بمدينة الرياض. وأوضحت أمانة الرياض، أن المسافة المستهدفة بالتطوير بشارع التخصصي في المرحلة الأولى تمتد بطول 14 كم، من طريق الدائري الشمالي وحتى طريق الملك سعود جنوباً. ويشمل المشروع تطوير الجزر الوسطية والأرصفة الجانبية، وأعمال تشجير وتنسيق الموقع، وتطوير مسارات الحركة، بالإضافة لمعالجة التقاطعات، وتطوير الإنارة.

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