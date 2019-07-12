وزير الداخلية يعتمد خطة «طوارئ الحج» بمشاركة 33 جهة حكومية

اعتمد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم الجمعة، الخطة العامة للطوارئ بالحج لهذا العام، التي تشارك في تنفيذها 33 جهةً حكومية، إضافةً إلى أي جهة أخرى قد يتطلب الموقف مشاركتها لاحقًا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، قوله إن موافقة الوزير على الخطة واعتماد العمل بها خلال موسم حج هذا العام 1440هـ؛ تأتي وفق التحديث الذي شهدته الخطة في ضوء نتائج تنفيذها في موسم حج العام الماضي 1439هـ، وما صدر بشأنها من توجيهات للجنة الحج العليا بناءً على تقارير الدروس المستفادة التي ناقشتها في اجتماعاتها.

وأضاف أن التطوير المستمر للخطط العامة للطوارئ بالحج يتم وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لتوفير كل ما من شأنه تحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف، وبما يلقاه الدفاع المدني من دعم لتنفيذ مهامه والاستعداد التام لمواجهة كل المخاطر المحتملة خلال موسم الحج.

وأشار إلى أن الخطة اشتملت على جميع الإجراءات الوقائية والتنفيذية للتعامل مع الحالات الطارئة وفق الافتراضات الواردة بالخطة، مُوضَحًا بها جميع المهام والمسؤوليات المنوطة بالجهات المشاركة، مؤكدًا أنَّ تنفيذ الخطة يتضمَّن الاستعانة بفرق المتطوعين في الدفاع المدني لإنجاز بعض المهام الموكلة إليهم لمساعدة الجهات المعنية في تأمين وتوفير الراحة اللازمة للحجاج لأداء المناسك، وإرشادهم في مناطق الحج بمكة والمدينة.

وثمن الفريق العمرو، في ختام تصريحاته، متابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، وأمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائبيهما المستمرة لجهود الدفاع المدني في أداء مهامه للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن، داعيًا أن يمن الله على ضيوف بيته الحرام بأداء مناسكهم بكل يسر وأمن وسلامة وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين.

