بالصور.. ملك ماليزيا يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد النبوي

أدّى السلطان عبدالله بن السلطان شاه، ملك ماليزيا، اليوم، صلاة الجمعة بالمسجد النبوي.
وذكر بيانٌ صادرٌ عن إمارة منطقة المدينة المنورة، اطلعت عليه «عاجل»، أنّ ملك ماليزيا أدّى الصلاة بالمسجد النبوي وتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيّه.
وكان في استقبال السلطان عبدالله عند المسجد النبوي، أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميّد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
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