باكستان تثمن جهود السعودية لصالح الحجاج.. وتستنكر جرائم الحوثيين

أثنى مسؤولون وعلماء باكستانيون، على الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، والعناية بالحرمين الشريفين، وإطلاق مبادرة الطريق إلى مكة في مطار إسلام أباد الدولي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته جمعية مجلس علماء باكستان في إسلام أباد بعنوان «أهمية وحدة الأمة»، بحضور وزير العدل الباكستاني فرخ نسيم، ووزير الشؤون الدينية في باكستان نور الحق قادري، ومدير مكتب الدعوة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان متعب بن محمد الجديعي وعدد من العلماء وأصحاب الفكر والثقافة والإعلام، حسبما أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة.

وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية الحفاظ على فريضة الحج بوصفها الركن الخامس من أركان الدين الإسلامي، ورمزًا لوحدة المسلمين، مطالبين بالتصدي لأي محاولة تهدف إلى إفساد موسم الحج من خلال طرح الموضوعات والشعارات المذهبية والسياسية لإثارة الفتن وتأجيج الخلافات والحقد والكراهية بين الشعوب، ودعوا إلى ضرورة تأييد مواقف المملكة للحفاظ على الأمن والاستقرار وأجواء الطمأنينة خلال موسم الحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، والمحافظة على ما يقدم لهم من خدمات جليلة وكبيرة وعظيمة، تؤكد حرص المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة على خدمة ضيوف الرحمن وأمنهم وسلامتهم منذ وصولهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم إلى بلادهم.

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ورفع وزير العدل الباكستاني الشكر لقيادة المملكة على ضم بلاده إلى مبادرة «طريق مكة» هذا العام، موضحًا أن هذه المبادرة تدل على حرص قيادة المملكة للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسكهم.

وصرّح وزير الشؤون الدينية الباكستاني: «الأمة الإسلامية تفتخر بالدور الريادي الذي تؤديه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين، وتثق بقدرتها على تقديم أفضل الخدمات للحجاج لضمان أداء مناسكهم بيسر وسهولة».

وفي ختام المؤتمر، قدَم رئيس الجمعية طاهر محمود الأشرفي خالص الشكر والتقدير لقيادة المملكة على ما تقدمه من خدمات عظيمة للحجاج والمعتمرين، ومنها مبادرة الطريق إلى مكة التي تسهم في تسهيل إجراءات الحجاج من مختلف الدول، مُدينًا محاولات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران والمتكررة ضد بلاد الحرمين الشريفين.