الزعاق يحدِّد موعد موسم سهيل الفاصل بين الحر اللاهب والمعتدل

توقَّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، زيادة نسبة الرطوبة وهبوب رياح السموم خلال الـ40 يومًا المقبلة على بعض مناطق المملكة.

وقال الزعاق- عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- إنه تبقى أربعون يومًا على موسم سهيل، وهو الموسم الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل.

وأضاف الزعاق، أنه خلال هذه المدة المتبقية على موسم سهيل، ستزيد نسبة الرطوبة على السواحل وستصدرها إلى المناطق الوسطى، على شكل سحب كاتمة للأجواء وشدة هبوب رياح السموم، بما يسمى عند العامة بموسمي «صباغ اللون وطباخ التمر».

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من جهة أخرى، وجَّه نظام الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بعوالق ترابية وتدنٍ في مستوى الرؤية على منطقتي مكة المكرمة وعسير، خلال الساعات المقبلة.



وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الحالة الجوية تشمل «جدة والعاصمة المقدسة وبحرة وخليص» بمنطقة مكة المكرمة، كما تشمل «بيشة وتثليث» بمنطقة عسير، مضيفة أنها مستمرة حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.

وتوقَّعت هيئة الأرصاد في تقريرها لطقس الجمعة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر، وتشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، وكذلك على مناطق الشرقية والرياض ونجران وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

وأضافت الأرصاد، أن السماء ستكون غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية، خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة.

