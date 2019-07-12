السعودية اليوم / صندوق طوارئ لمكافحة "الجراد الصحراوي"



الرياض 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واس

أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة أن الاجتماع التشاوري لوكلاء وزارات الزراعة في دول أعضاء هيئة مكافحة الجراد بالمنطقة الوسطى الذي عقد في القاهرة خرج بمجموعة من التوصيات لخدمة دول المنظمة والمتضررة من آفة الجراد الصحراوي وأبرزها تفعيل صندوق الطوارئ تساهم فيه كل دول الأعضاء، لدعم الدول التي يتكاثر بها التى لديها ضعف في إمكانيات التصدّي له، مشيرة إلى أنّ الصرف سيكون تحت متابعة الهيئة لتعظيم الفائدة منه.

وحثّ الوكيل العيادة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة - FAO للقيام بدورها في دعم الدول المتضررة والتدخل السريع، من أجل مكافحة الآفة التي تهدّد المنتجات الزراعية في الدول المتضررة أو الدول التي قد تتضرّر منها.

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19:18ت م

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