

رام الله 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واس

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق اليوم، نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة نعلين الأسبوعية السلمية المناهضة للجدار والاستيطان.

وذكرت مصادر فلسطينية في رام الله، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين الفلسطينيين الذين خرجوا للمشاركة في المسيرة السلمية مما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق بينهم متضامن أجنبي.

// انتهى //

19:13ت م

0084





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إصابة العشرات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة نعلين الأسبوعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.