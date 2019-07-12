السعودية اليوم / الرئيس التونسي يمنح الملحق العسكري بسفارة المملكة في تونس الصنف الثالث من وسام الجمهورية



تونس 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واس

منح فخامة الرئيس التونسي محمد الباجي قايد السبسي ، الملحق العسكري بسفارة المملكة العربية

ويأتي هذا الوسام نظير ما قدمه العميد السهيان من عمل في سبيل توطيد أواصر الأخوة والصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين.

// انتهى //

18:50ت م

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تونس 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واسمنح فخامة الرئيس التونسي محمد الباجي قايد السبسي ، الملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في تونس، العميد ركن خالد بن محمد السهيان، الصنف الثالث من وسام الجمهورية التونسية.ويأتي هذا الوسام نظير ما قدمه العميد السهيان من عمل في سبيل توطيد أواصر الأخوة والصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين.// انتهى //18:50ت م0079

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