السعودية اليوم / قوات الاحتلال تقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية وتصيب طفل بالرصاص الحي في رأسه



قلقيلية 09 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 12 يوليو 2019 م واس

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية، ما أدى إلى إصابة طفل بالرصاص الحي في الرأس.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن الطفل أصيب بالرصاص الحي في الرأس، خلال مشاركته في مسيرة كفر قدوم، وتم نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، حيث وصفت إصابته بالخطيرة.

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18:37ت م

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