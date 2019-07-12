السعودية | الرئيس التونسي يمنح الملحق العسكري بسفارة المملكة في تونس الصنف الثالث من وسام الجمهورية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:15 مساءً, 12 يوليو 2019 م المناطق - واس منح فخامة الرئيس التونسي محمد الباجي قايد السبسي ، الملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في تونس، العميد ركن خالد بن محمد السهيان، الصنف الثالث من وسام الجمهورية التونسية.

ويأتي هذا الوسام نظير ما قدمه العميد السهيان من عمل في سبيل توطيد أواصر الأخوة والصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين.

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