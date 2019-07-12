ضربة كويتية تُسقط خلية الإخوان

2019-07-12

متابعات الخليج 365 - متابعة

ضبطت الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية الكويتية، خلية إرهابية تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عامًا، حيث هربت تلك الخلية وتوارت من السلطات الأمنية المصرية متخذين دولة الكويت مقرًّا لهم.

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وبحسب بيان الداخلية الكويتية، تم رصد مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، ومن خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع أفراد الخلية، وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة.

‏وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، ‏ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن من مكّنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم.