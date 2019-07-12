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العواصف الرملية تتسبب في تصادم 15 سيارة بجازان

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الان تتابع العواصف الرملية تتسبب في تصادم 15 سيارة بجازان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جازان -الخليج 365 -عبدالله العازمي

تسببت العواصف الرملية في تصادم عدد كبير من السيارات على طريق بيش، وتفاوتت الأضرار في المركبات وسائقيها، وفقا لتفاصيل حصلت عليها “الخليج 365”.

وتلقت غرفة العمليات مساء اليوم الجمعة بلاغا  عن تصادم عدة سيارات على مدخل بيش الجنوبي وإن هناك مصابين في الموقع، وعلى الفور تم توجيه 3 فرق إسعافية الى موقع الحادث وعند وصول الفرق تبين وجود 4 حالات لديهم إصابات ما بين متوسطة إلى بسيطة تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى بيش العام لتلقي العلاج.

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ونظرًا لحلول موسم الغبار بالمنطقة الذي يتسسب في عدم وضوح الرؤيا فإن هيئة الهلال الأحمر السعودي تأمل من سائقي السيارات توخي الحذر والتقيد بالسرعة المحددة وبأنظمة المرور وارشاداته تفاديا لوقوع الحوادث وسلامة عابري الطريق.

 

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