الان تتابع السلطات الكندية تعثر على جثة المبتعث المفقود في شلالات نياجرا #مفقود_شلالات_نياجرا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
عثرت السلطات الكندية على جثة المبتعث السعودي قاسم عداوي الذي سقط في شلالات نياجرا أثناء تواجده هناك برفقة أسرته، ومن المقرر أن يتم نقل جثمانه إلى السعودية في أسرع وقت.
وقال عيسى يحيى عداوي، شقيق الفقيد، إن “قاسم” ذهب في رحلة لمشاهدة الشلال، بعد أن ترك زوجته وأبنائه الثلاثة “عبدالله 12 عامًا، “أرجوان” 10 أعوام، “محمد” 3 أعوام، على جانب الشلال، ولم يعد بعد مرور ساعتين.
يشار إلى أن وزارة الخارجية تلقت اتصالًا يفيد بأن المواطن قاسم يحيى عداوي سقط في شلالات نياجرا حسب إفادة زوجته المتواجدة معه في الولايات المتحدة.
وعلى الفور، صدرت التوجيهات بسرعة التواصل مع السلطات الأمريكية والإفادة بما يستجد بشأن الموضوع، وتأمين أوضاع أسرة المفقود المتواجدة هناك وتأمين الرعاية والسكن لها.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الكندية تعثر على جثة المبتعث المفقود في شلالات نياجرا #مفقود_شلالات_نياجرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.