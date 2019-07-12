رابط التسجيل في بنك التسليف وشروط القروض وخطوات الاستعلام عنها

يبحث الكثيرون عن “خطوات التسجيل في بنك التسليف” ، المعروف ببنك التنمية الإجتماعية، الذى يقدم مجموعة من الخدمات الإلكترونية ليتسفيد منها المواطنين، من خلال برامج التمويل المختلفة التي يقدمها، والهدف منها تمكين الاستقلال المالي للاسرة والافراد بالمملكة العربية السعودية، وتقديم الخدمات المالية والغير مالية، من أجل المساهمة في التنمية الاجتماعية وبناء الشركات، والعمل على تعزيز العمل الحر، ونشر الوعي المالي.

بنك التسليف

يتم إدارة الموارد بكل نزاهة، وتتميز غجراءات البنك بالشفاقية والوضوح، دون الافصاح عن نتائج وإنجازات المستفيدين، والعمل على تحقيق تميز إجتماعي واقتصادي دائم للشركات والعملاء في جميع أنحاء المملكة، والالتزام فى تقديم الواجبات طبقا للقيم الاسلامية والقوانين، والعمل الدائم على الابتكار لتحقيق المنفعة للمجتمع السعودي بأكمله .

خطوات التسجيل في بنك التسليف

يوجد قاعدة بيانات ضخمة، لكي تتم مراجعتها بسهولة، ويمكنكم معرفة القروض، دون الحاجة للذهاب الى فروع البنك، ويمكنكم التسجيل عبر خدمة حسابي، ومعرفة القروض من خلال البنك عن طريق رقم الهوية، وذلك بعد إتباع الخطوات التالية :

الخطوة الاولى هي الدخول الى موقع بنك التنمية الاجتماعية عبر هذا الرابط

قم بإدخال كل من رقم الهوية ورقم المرور، ثم النقر على “موافق” .

سوف تظهر لك صفحة “خدمة حسابي” يوجد بها القروض المتوفرة .

قم بإدخال بيانات المستفيد وهي الأسم رباعي .

ثم تعبئة بيانات وهي ( رقم الهوية، وتاريخ الميلاد بالبطاقة، وتاريخ إنتهاء رقم الهوية ).

سوف يظهر اخر دخول لك في بوابة البنك الالكترونية .

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قم بإدخال رقم الطلب .

وحدد نوع القرض من بين ( قرض زواج، قرض عائلي، قرض ترميم، وغيرها من القروض ) .

قم بكتابة تاريخ تقديم الطلب .

حدد الفرع الذى قدمت به الطلب ومعرفة الوثائق الخاصة .

سوف يتم توضيح حالة الطلب سواء تم قبوله او رفضه .

سوف يتم عرض ايام العمل على القرض، وكذلك الايام التي سوف يستغرقها لتنفيذه .

استعلام القروض في بنك التسليف

يمكن بنك التسليف المواطنين داخل المملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن القروض والاقساط المتبقية عن طريق الهوية الوطنية للمقترضبن، ويتم ذلك من خلال نموذج الخدمات المتاحه فى البنك عن طريق قسم التسليف، ومن خلاله يمكن الدخول الى بنك التسليف مباشرة .

شروط الاستفادة من قروض بنك التسليف

وضع بنك التسليف مجموعة من الشروط الواجب توافرها للاستفادة من القروض وهي :

ان يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية .

الانتظام في تسديد القروض .

تقديم كافة المستندات المطلوبة للحصول على القرض .

يشترط ان لا يكون لديه سجل تجاري .

تقديم الضمانات المطلوبة والمحددة وفقا للائحة .

عدم ادانه مقدم الطلب لاى بنك من البنوك الاخرى او حصوله على قرض من هذه البنوك .

فى حالة الاقتراض من البنك سابقا لابن ان يقوم بتسديد جميع القروض السابقة حتي يتم قبول طلبه الجديد .

عدم تجاوز الدخل الشهري عن عشرة آلاف ريال سعودي .

يعمل بنك التسليف على تشجيع الادخار والمؤسسات، والعمل على تطوير العديد من الاستراجيات ، عن طريق نشر ثقافة الوعي المالي، وتوزيع الحوافز للتشجيع على الادخار، والعمل على حماية عملاء البنك المدخرين .