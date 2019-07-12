شكرا لقرائتكم خبر عن «غبار جازان».. إصابة 4 بتصادم أكثر من 12 سيارة في بيش والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان)أُصيب 4 أشخاص إثر تصادم أكثر من 12 سيارة في مدخل بيش الجنوبي، إثر الغبار الكثيف الذي تشهده المنطقة اليوم (الجمعة).
وأوضح المتحدث باسم فرع هيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي صرخي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة ٣٫١٣ من مساء اليوم، يُفيد بتصادم عدة سيارات على مدخل بيش الجنوبي خلَّف مُصابين.
وأكد المتحدث أنه تم توجيه 3 فرق إسعافية إلى الموقع، حيث اتضح وجود 4 إصابات ما بين المتوسطة والبسيطة، لافتاً إلى أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى بيش العام.
ونظرًا لحلول موسم الغبار بالمنطقة الذي يتسسب في عدم وضوح الرؤية، ناشدت هيئة الهلال الأحمر السعودي سائقي السيارات توخي الحذر والتقيد بالسرعة المحددة وأنظمة المرور وإرشاداته، تفادياً لوقوع الحوادث، وحرصاً على سلامتهم وسلامة عابري الطريق.
الجدير بالذكر، أن مدخل بيش الجنوبي يشهد سنوياً حوادث مشابهة لعدد من السيارات في موسم الغبار.
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