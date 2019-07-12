شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 13 مدنياً بغارات للنظام شمال سورية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (إدلب)قتل 13 مدنياً على الأقل، ثلاثة منهم في مدينة إدلب السوري، جراء غارات نفذتها اليوم (الجمعة) قوات نظام بشار الأسد شمال غرب سورية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتزامنت الغارات مع استمرار المعارك بين قوات النظام والفصائل المعارضة في المنطقة، لتتخطى حصيلة القتلى منذ ليل الأربعاء 120 قتيلاً على الأقل من الطرفين.
وتشن قوات الأسد بدعم من روسيا حملة كبيرة على الجيب الواقع بشمال غرب سورية منذ نهاية أبريل، في معركة قال المرصد إنها أودت بحياة ما يقرب من 2450 شخصاً هناك.
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