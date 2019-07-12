شكرا لقرائتكم خبر عن «غبار جازان».. استنفار للمواجهة وتوصيات بالوقاية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان)

رفعت «صحة جازان» جاهزية أقسام الطوارئ في المستشفيات لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى المصابين بنوبات الربو والجهاز التنفسي، نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة جازان محمد دراج، أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد نجمي، وجَّه مدراء المستشفيات والقطاعات الصحية برفع جاهزية أقسام الطوارئ بشكل كامل لاستقبال الحالات الطارئة.

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وأوصى النجمي المصابين بالربو باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من خلال استخدام الأدوية الوقائية واتباع إرشادات الطبيب بدقة والابتعاد قدر المستطاع عن المثيرات للحساسية، وإغلاق النوافذ في المنزل جيداً، والبقاء في المنزل وعدم مغادرته في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة، مع أخذ الاحتياط بلبس الكمامات الطبية.

من جانب أخر، أغلقت الرمال والأتربة الناتجة عن الغبار طرقات قرية عتود التابعة لمحافظة الدرب شمالي جازان، وباشرت بلدية الدرب إزالة الرمال المتراكمة في الشوارع والطرقات.

وأوضحت البلدية أنها جهزت المعدات والآليات اللازمة لإزالة الرمال المتجمعة في الشوارع والقرى، ووضعت خطة طورائ لتسهيل الحركة المرورية، مؤكدة أن العمل مستمر على مدار الساعة.