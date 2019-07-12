بوتين يتعهد لعباس بالعمل لتعزيز حل الدولتين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس نظيره الفلسطيني محمود عباس أنه سيواصل عمله مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي من أجل تعزيز حل الدولتين لحل القضية الفلسطينية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عباس وبوتين تم فيه «استعراض كل القضايا، سواء فيما يتعلق بصفقة القرن أو الموقف من لقاء المنامة أو الموقف من حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية» بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا). وذكرت الوكالة أنه «تم التوافق على أن الحل السياسي له الأولوية من أجل سلام عادل ودائم» وأعرب عباس عن تقديره للموقف الروسي من «ورشة المنامة» و«صفقة القرن» والتمسك بالشرعية الدولية.

وحسب الوكالة شرح عباس لبوتين «الوضع المتأزم في العلاقة مع إسرائيل، وكذلك الخروقات اليومية وآخرها حفر نفق بهدف تغيير ملامح القدس العربية، كذلك حجز الأموال الفلسطينية، الأمر الذي وضعنا في ضائقة مالية صعبة إلى جانب الاستمرار في الاستيطان والاقتحامات اليومية».