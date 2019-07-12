مصرع وإصابة 45 في هجوم انتحاري بأفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - كابول لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 40 آخرون جراء تفجير انتحاري نفذه قاصر في مديرية (بتشيراجام) بالإقليم الواقع شرق أفغانستان. وأوضح المتحدث باسم حاكم إقليم نانجرهارعطاء الله خوجياني أن الانتحاري فجر نفسه في حفل زفاف، مما أدى إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 40 آخرين، مبينا أنه لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.



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