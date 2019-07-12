الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جنين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين من بلدة قباطية جنوب جنين، على حاجز الحرا في الأغوار الشمالية. وأفادت مصادر أمنية في جنين بأن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية، اعتقلت الليلة الماضية نورالدين فالح أبوالرب، ومحمد قاسم زكارنة، وأحمد نصري زكارنة، من بلدة قباطيا أثناء مرورهم على الحاجز في طريق عودتهم إلى بلدتهم، ويعمل ثلاثتهم في أجهزة الأمن الفلسطينية.



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