الصين تخسر 7 مليارات دولار في الفيضانات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بكين قالت وزارة الطوارئ الصينية إن الفيضانات التي ضربت البلاد أضرت بحياة 19,91 مليون شخص منذ بداية هذا الصيف. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس عن الوزارة قولها «إن الفيضانات تسببت في خسائر بقيمة 53,4 مليار يوان (حوالي7,7 مليارات دولار أمريكي) حيث دمرت 34 ألف منزل، وأضرت بما يزيد على 1,76 مليون هكتار من الأراضي الزراعية». وأضافت أن الحكومة أعادت تسكين نحو 1,3 مليون شخص، في حين أن هناك 582 ألف شخص في حاجة إلى مساعدات طارئة. وتعهدت الوزارة ببذل كل جهد ممكن؛ لتلبية الحاجات المعيشية الأساسية للمنكوبين بالفيضانات.



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