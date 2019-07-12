قطار ينقذ مدينة هندية من الجفاف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيودلهي

وصل أول قطار محمل بالمياه إلى مدينة تشيناي الهندية التي تعاني من الجفاف، وهي مدينة صناعية، يبلغ عدد سكانها 5ر4 ملايين نسمة، يعانون من نقص كبير في المياه منذ أشهر.

وقال مسؤول بالسكك الحديدية «إن القطار المكون من 50 عربة وصل إلى المدينة الساحلية الجنوبية الشرقية، وعلى متنه 5ر2 مليون لتر من المياه، ومن المتوقع تسيير المزيد من تلك القطارات يوميا، اعتمادا على الأماكن المتاحة لحركتها.

واستغرق القطار نحو خمس ساعات للسفر بمسافة 217 كلم من منطقة جولاربيتاي إلى محطة فيلافاكام بمدينة تشيناي. وتم نقل المياه من خزان «ميتور»، وهو واحد من أكبر الخزانات في الهند.