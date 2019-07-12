العاصفة باري تتجه إلى لويزيانا الأمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تتجه العاصفة باري الاستوائية صوب ولاية لويزيانا الأمريكية، ويتوقع أن تضرب الشريط الساحلي كإعصار اليوم، وهو ما من شأنه أن يتسبب في خسائر قد تصل إلى مليار دولار وفيضانات خطيرة في نيوأورلينز.
وأوقفت العاصفة، التي كانت على بعد نحو (153 كلم) جنوب غرب مصب نهر المسيسيبي صباح أمس، بالفعل نحو نصف إنتاج النفط والغاز في خليج المكسيك وساعدت في زيادة أسعاره إلى أعلى مستوى خلال سبعة أسابيع، حسبما ذكرت وكالة أنباء «بلومبيرج».
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