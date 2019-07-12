قرصنة تسلب 32 مليون دولار من عملات اليابان الرقمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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اختفى من البورصة اليابانية مبلغ 32 مليون دولار في صورة عملات رقمية بسبب عملية قرصنة.
واعتذرت شركة «ريميكس بوينت» اليابانية لتداول العملات الرقمية، التي تدير بورصة «بيتبوينت» اليابانية عن تلك المشكلة للعملاء، قائلة «إن الشركة خسرت 2,5 مليار ين من حسابات العملاء، ومليار ين من حساب الإيداع لديها».
وتتعامل بورصة «بيتبوينت» اليابانية مع خمسة أنواع من العملات الافتراضية وهي «بتكوين» و»بتكوين كاش» و»الإيثريوم» و»ليتكوين» و»ريبل».
وأوقفت الشركة جميع المعاملات والخدمات بعد أن رصدت دخولا غير مرخص للنظام.
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