اخبار السعوديه

قرصنة تسلب 32 مليون دولار من عملات اليابان الرقمية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طوكيو

اختفى من البورصة اليابانية مبلغ 32 مليون دولار في صورة عملات رقمية بسبب عملية قرصنة.

Advertisements

واعتذرت شركة «ريميكس بوينت» اليابانية لتداول ، التي تدير بورصة «بيتبوينت» اليابانية عن تلك المشكلة للعملاء، قائلة «إن الشركة خسرت 2,5 مليار ين من حسابات العملاء، ومليار ين من حساب الإيداع لديها».

وتتعامل بورصة «بيتبوينت» اليابانية مع خمسة أنواع من العملات الافتراضية وهي «بتكوين» و»بتكوين كاش» و»الإيثريوم» و»ليتكوين» و»ريبل».

وأوقفت الشركة جميع المعاملات والخدمات بعد أن رصدت دخولا غير مرخص للنظام.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرصنة تسلب 32 مليون دولار من عملات اليابان الرقمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا