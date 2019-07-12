، خالد الحارثي خرج من "وسام الطائف" ولم يعد منذ يومين ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
تكثّف الأجهزة الأمنية وذوو الشاب خالد أحمد الحارثي، البالغ 16 عامًا، الجهود للبحث عنه بعدما فُقد يوم الأربعاء الماضي، عقب خروجه من منزله، في حي الوسام.
وقال شقيق المفقود المواطن مهند الحارثي: إن "خالد" اختفى يوم الأربعاء الماضي بعد المغرب ولم يعثر له على أثر، حيث تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات، مشيرًا إلى أن شقيقه لا يعاني من أي مشاكل صحية، وكان يرتدي وقت خروجه من المنزل "تي شيرت" أحمر وبنطلون أسود.
وأضاف: أن عدداً من أقارب المفقود وذويه بالإضافة إلى الجهات الأمنية يواصلون البحث عنه.
وناشد شقيقه، عبر "الخليج 365"، من يعرف أي معلومة عن المفقود، مراجعة أقرب مركز شرطة أو الاتصال بالرقم : 0556930555
خالد الحارثي خرج من "وسام الطائف" ولم يعد منذ يومينسعود الدعجاني الخليج 365 2019-07-12
تكثّف الأجهزة الأمنية وذوو الشاب خالد أحمد الحارثي، البالغ 16 عامًا، الجهود للبحث عنه بعدما فُقد يوم الأربعاء الماضي، عقب خروجه من منزله، في حي الوسام.
وقال شقيق المفقود المواطن مهند الحارثي: إن "خالد" اختفى يوم الأربعاء الماضي بعد المغرب ولم يعثر له على أثر، حيث تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات، مشيرًا إلى أن شقيقه لا يعاني من أي مشاكل صحية، وكان يرتدي وقت خروجه من المنزل "تي شيرت" أحمر وبنطلون أسود.
وأضاف: أن عدداً من أقارب المفقود وذويه بالإضافة إلى الجهات الأمنية يواصلون البحث عنه.
وناشد شقيقه، عبر "الخليج 365"، من يعرف أي معلومة عن المفقود، مراجعة أقرب مركز شرطة أو الاتصال بالرقم : 0556930555
12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
06:59 PM
عمره 16 عاماً.. ولا يعاني من أي مشاكل صحية
تكثّف الأجهزة الأمنية وذوو الشاب خالد أحمد الحارثي، البالغ 16 عامًا، الجهود للبحث عنه بعدما فُقد يوم الأربعاء الماضي، عقب خروجه من منزله، في حي الوسام.
وقال شقيق المفقود المواطن مهند الحارثي: إن "خالد" اختفى يوم الأربعاء الماضي بعد المغرب ولم يعثر له على أثر، حيث تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات، مشيرًا إلى أن شقيقه لا يعاني من أي مشاكل صحية، وكان يرتدي وقت خروجه من المنزل "تي شيرت" أحمر وبنطلون أسود.
وأضاف: أن عدداً من أقارب المفقود وذويه بالإضافة إلى الجهات الأمنية يواصلون البحث عنه.
وناشد شقيقه، عبر "الخليج 365"، من يعرف أي معلومة عن المفقود، مراجعة أقرب مركز شرطة أو الاتصال بالرقم : 0556930555
، خالد الحارثي خرج من "وسام الطائف" ولم يعد منذ يومين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الحارثي خرج من "وسام الطائف" ولم يعد منذ يومين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.